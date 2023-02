🔊 Listen to this

Chris Lazevnick, Principal of the Pittston Area Senior High School announces those students who have qualified for the honor roll for the 2023 second quarter.

SENIORS

HONORS WITH DISTINCTION

Abigail Backes, Taylor Baiera, Nina Balchune, Robert Barbieri, Ciera Barlow, Matthew Bell, Andrew A. Black, Patrick Bohan, Vincenzo Bonomo, Kallie Booth, Kyle Breymeier, Hannah Bridgland, Keegan M. Bucci, Ava Callahan, Jeremy Cawley, Anthony Cencetti, Nicholas Cerasaro, Marisa Christ, Ethan Clarke, Nadia Costagliola, Anais N. Cuba, Joshua Curry, Alexander D’Amico, Kiarra Dadurka, Gisella Dauchert, Amber DeMarco, Joshua A. DeSanto, Emily Dessoye, Sierra DiBiase, Abigail Domoracki, Kaylee R. Erfman, Alexis M. Fisher, Kayla Franchetti, Karma Gambardella, Madelyn G. Gardner, Isabella Giardina, Angel J. Gonzalez, Anthony Grieco, Harmonie M. Hargrave, Morgan Hilbert, Caroline Hintze, Cassandra Hintze, Ryan Hintze, Gianna Hornlein, Edison Hu, Julishia C. Hughes, Jaylee E. Jenkins, Madison Karuzie, Madalyn R. Keil, Jessica Kobi, Mark Korea, Davina Krappa, Alexander Law, Judea B. Leak, Rhiannon Legg, Kevin Lockett III, Jack Long, Serenity Lostrick, Jordan M. McGoff, Andrew Menendez, Alessondra Meranti, Maura R. Mihalka, Michael Moscatelli, Brady Musloski, Olivia Musto, Jonangeliz Ortiz-Tirado, Alexandra Osborn, Jessica Ostrowski, Adamaris Pabon Valle, Julia Pesotine, Rheanna Pesotine, Isabella Petrucci, Kyle Pietrzak, Anthony J. Policare, Evelyn Pourmonir, Harry Pugliese, Sofia Quaglia, Anthony Ranieli, Gianna Richards, Emma Rinaldi, Alyson Rinker, Ryann Rivera, Ryan S. Saldana, Nicholas Sciandra, Chloe Shannon, Jordan R. Shearer, Joshua Smargiassi, Cody Smith, Agustin Sosa, Natalya Soto, James Spindler, Ryan Starr, Matthew C. Stetz, Brayden Strucke, Ayden Thomas, Anna Toole, Sierra Walling, Olivia Walter, Danielle Whitman, Emily Williams, Tyra Winters, Corbin Wright, Avery Wynder, Catherine Zaladonis.

FIRST HONORS

Jadyn E. Adametz, Joseph Armitage, John Barchi-Crich, Logan Bryan, Jacob Burnett, Jun Jie Cao, Caylee J. Carey, Connor Carey, Malachai Daleo, Troy M. Davis, Erin Deal, Donovan D. Farrell, Jacob Granahan, Nakya N. Greco, Taylor Griffith, Jacob Hull, Makenzie Kaminski, Alessandro Lappano, Alex Macaluso, Jake Mills, Jaidin Morgans, Ethan Rozelle, Frankie Tetlak, Nevaeh Thomas, Samaria Valentine, Hailey Walling, Peter Zawierucha.

SECOND HONORS

Stephen Baloga, Bryan Bodosky, Nelmarie Cruz, Grace A. Cushing, Zayda A. Gordon, Sean Murphy, Matthew Pantucci, Donald Panzino, Saige Price, Kyle Santee, Colby Sarfine, Kyle Sarfine, Timothy Slezak, David M. Sudo, Patrick Szmuski, Camryn E. Yerdon.

JUNIORS

HONORS WITH DISTINCTION

Gianna Adams, Jacob Adonizio, Molly M. Alaimo, Zynab A. Almoumin, Chloe Andricks, Brian Antigua, Thomas T. Augustine, Nasir R. Barbosa, Isabella Bauman, Daniela B. Bermudez, Dominic Bernardi, Andrew Bittmann, Arianna Bugno, Marissa Calogero, Madalyn Calvey, Sebastian Canamero Alvarado, Jacob F. Carden, Abigail Chernouskas, Oscar E. Ciriaco, Abbylynn Colleran, Shane Connolly, Kelli Davis, Drew DeLucca, Gianna DePietropaolo, Ryan DiMattia, Claire Dolman, Alyvia Doran, Kylie Doran-Nalewajko, Nicoda Dorsa, Jayda Eike, Julian I. Everitt, David C. Eymer, Laura Farber, Sabrina Fath, Molly Fetchko, Catherine Galonis, Fabrice Gatsinzi, Michael Giamber, Egypt S. Gore, Jenna Grieco, Suzanne Gurley, Hannah Hoover, Tyler Hutchins, Muqeet Imran, Lauren Ivey, Madison Jackubowski, Jaiden Jadus, William J. Jones, Alec Kapacs, Preston Klem, Patricia Koppenhaver, Elena Koss, Isabella Krashnak, Rowan M. Lazevnick, Gage Leffler, Alexander Lien, Carolyn Lopez, Tyler Lucas, Matthew Marranca, Vanessa Maslowski, Morgan Masulis, Meghan McCawley, Riley McCawley, Julia Mehal, Matthew Mesaris, Aria L. Messner, Kaitlyn Michaels, Kylie Miller, Paige Minich, Hunter Moran, Alexandria Mortimer, Riley Nagy, Taryn O’Malley, Tyler Osborn, Isabella Owen, Grace Petro, Nora Philbin, Konner Polt, Lana M. Posluszny, Makaila A. Posluszny, Alessandra Price, Alyssa Ramirez, Connor Remsky, Rebecca Remus, Julia Rucco, Olivia Rucco, Samantha Ruszin, Briellia C. Rygielski-Mihneski, Robert Savakinas, Montana Savero, Antonio J. Scialpi, Milania Serino, Lucas Sleboda, Luke Snyder, Olivia Stanco, Danica M. Sudo, Lizette K. Texis, Madysen Thomas, Samantha Thomas, Olivianna Vanesko, Matthew M. Volpitta, Rhiannon Walker, Logan Wolowitz, Carey Wruble, Santino Zaffuto, Kristin Zygmunt.

FIRST HONORS

Avery Antal, Abigail Armitage, Ciaran Bilbow, Matteo Carabetta, Kadynce Castellani, Kaitlin Chernouskas, McKenzie Corona, Logan Croughn, Jacob Dobrowalski, Catelyn Feeney, Nadalee Foersch, Sadie Gregory, Alex B. Helminiak, Marilyn Lesh, Ryan McLaughlin, Hannah Moyer, Bianka Parker, Jeweliana Rambus, Kayla Rodzinak, Victoria P. Stephenson.

SECOND HONORS

Andrew Adonizio, William J. Albert, Isaiah Barr, Erin Casey, Robert Davidson, Cara Fath, Jonathan Healey, Arianna B. Izzo, Abigail I. Leyshon, Makayla Miller, Kaden Rowan, Ian Shearer, Matthew Soden, Makayla M. Swingle, Lillian Taylor, Tina VanWert, Gary Vest Jr., Logan Walizer, Adam Williams.

SOPHOMORES

HONORS WITH DISTINCTION

Jacob N. Aftewicz, Melina Alfano, Marina Antal, Alexis Augustine, Kelsey Baiera, Evan P. Barrett, Megan A. Bentler, Ava M. Brady, Cole Brady, Jaden Brombacher, Ali Butcher, Nora Callahan, Jacob R. Canfield, Olivia C. Capitano, Devon Cerasaro, Noah J. Charles, Nicholas Cianfichi, Andrew Cisney, Abigail Clark, Ryan Cohen, Robert Drummond, William Egan, Ellie G. Faulent, John Fronczek, Frank Li Garcia, Franklin Garcia, Hannah L. Garcia, Silvio Giardina, Jake Grzech, Joseph N. Heppding, Julia Homschek, Kevin Hu, Andrew Hughes, Thomas Hurtt, Dominic J. Innamorati, Allison Jones, Gianna M. Karcutskie, Madison Karp, Alexis Kaslavage, John Kasprzyk, Allison Kipp, Kassandra Kobi, Ayla Krieger, Anthony Leptuck Jr., Ryley Liller, Zhi Sheng Lin, Carlena Lizza, Maxx Lohmann, Rebecca Lovett, Ashlyn Loyack, Aiden Lynn, Tennessee Margavage, Jasmine L. Mayes, Paul-Jordan McGarry, Elijah Mead, Ann Mitchell, Sophia Montagna, Jaylan Moore, Joshua Moran, Alexander Musto, Ella O’Brien, Addison Okuniewski, Aidan Oldakowski, Gracie Panzino, Brian Partash Jr., Steven Penatzer, Vanessa A. Perez, Karinne Podwika, Haley Pointek, David Race III, Daniella Ranieli, Sophia Reza, Christopher Scavo, Ashlynn Selden, Aubry Smith, Olivia Smith, Jessica Soroka, Ireland R. Stinson, Ella Swan, Emily Sworen, Richard Tonte Jr., Eric Traver, Tyler Valenti, Amelia H. Vargas, Kiersten Walsh, Matthew Walter, Brandon Wardecki, David Weitz, Michael A. Wesolowski, Gavin Wolfe, Sierra Yuhas.

FIRST HONORS

Amanda Azarovich, Mia Bradley, Skylar M. Brennan, Grace Callahan, Nina Callahan, Averi Chlipala, Maia Costagliola, Michael Fath, Ashlynn Gilroy, Emily Hannon, Jeffrey B. Hoover, Thomas Johnson, Kaitlyn M. Kozlowski, Rebecca S. Mastrosimone, Cody Morris, Brooke Mulhern, James Noone, Piper Pesotini, Arleny Rodriguez, Kyle Rowan, Philrya C. Santos, Shaelyn M. Sheridan, Shawn C. Shimonis, Caitlin Strunk, Tina Sudol, Gina Tavaglione, Colin Vojta, Michael Webb.

SECOND HONORS

Ryan Bamrick, Aidan Daczka, Shelbi Emlaw, Gabriella Gorzkowski, Ella Luvender, Nyles Mangum, Isabella Marriggi, Cariss G. Matias, Morgan Mcgroarty, Susanna O’Brien, Lucas O’Dell, Tanner Osborn, Jacob Stoudt, Michael Tonkin, Alexis Wruble.

FRESHMAN

HONORS WITH DISTINCTION

Nina M. Albertelli, Isabella Argenio, Ainsley C. Augaitis, Cole Baldwin, Stephen J. Barnic V, Elijah Barr, Sybria Q. Bey, Paige Bittmann, Patrick R. Black, Caden Boettger, Laila Cartagena, Cassondra I. Chesneak, Nicolas J. Cielo, Julianna Cocco, Abby D. Cohen, Elysia B. Confletti, Alana R. Craig, Julia A. DiMattia, Jon D. Gladish, Kaidynce Grant, Laila M. Grayson, Leah M. Greenfield, Aiden B. Grula, Samantha D. Herbert, Brooke E. Hintze, Liliana C. Hintze, Anthony Hu, Thomas R. Jenkins, Kevin J. Jombe, Makenzie LaSota, Giuliana R. Latona, Ross Latona, William T. Leal, Annika Lien, Joyce Lin, Antonio M. Lombardo, Jayden J. Lovallo, Nicholas Lugin, Brennan R. McNulty, Juliana Menendez, Elijah Murray, Amara R. Musto, Karlie M. Podwika, Eugene Pugliese, Ayden K. Ralston, Ella G. Rosiak, Patrick R. Ruane, Robert W. Russick, Jack B. Sanguedolce, Olivea H. Scalese, Elinor A. Schardien, Cole J. Severnak-Silva, Giovanna G. Seyer, Callie I. Shannon, Emily Shovlin, Brandon A. Smargiassi, Robert J. Smith, Lillie M. Solovey, Lilly N. Spathelf, Caitlin Stacey, Stacey Toot, Kara S. Vitale, Dane C. Wolowitz, Skylar Worosilla, Jenna Zaladonis.

FIRST HONORS

Zachary Budzak, William Dessoye, Ella L. Garcia, Daniel C. Girman, Brian J. Hankey, Jacob Ivey, Elianna S. Lappano, Ashton R. Lepore, Braden M. Macarelli, Alivia G. McAndrew, Jakob Mead, Abigail M. Policare, Zakary Ridgley, Emma Rusinko, Tyler Schott, Anabele H. Viglione, Benjamin Zielinski.

SECOND HONORS

Kayla K. Castillo, Connor Cawley, Nicholas Cook, Luca R. DePietropaolo, Caleb J. Fay, Kyle E. Franchetti, Olivia Ghannam, Crystal Le, Alexis Lecitshon, Aiden Levandoski, Logan Maida, Kaliarah M. McDonald, Andrew M. Nocito, Andrew Perez, Isabella F. Platukus, Terry J. Rogers, Ma’Kyla V. Roman, Nevaeh L. Salgado, Nevaeh Schneider, Hayden M. Shaffer, Kincaed L. Sheridan, Brayden P. Shotwell, Domenic Stella, Taylor Stephenson, Angelina Stuccio, Kayden E. Walker, Michael Wienckoski.