PITTSTON AREA SENIOR HIGH

HONOR ROLL

Chris Lazevnick, Principal of the Pittston Area Senior High School announces those students who have qualified for the honor roll for the 2024 third quarter.

SENIORS

HONORS WITH DISTINCTION

Gianna Adams, Jacob Adonizio, William J. Albert, Zynab A. Almoumin, Chloe Andricks, Abigail Armitage, Thomas T. Augustine, Nasir R. Barbosa, Isabella Bauman, Daniela Bermudez- Bolivar, Dominic Bernardi, Andrew Bittmann, Alexis Bowman, Arianna Bugno, Madalyn Calvey, Sebastian Canamero Alvarado, Matteo Carabetta, Abigail Chernouskas, Kaitlin Chernouskas, Abbylynn Colleran, Emily Colon, Shane Connolly, Mckenzie Corona, Logan Croughn, Robert Davidson, Kelli Davis, Drew DeLucca, Gianna DePietropaolo, Ryan DiMattia, Jacob Dobrowalski, Claire Dolman, Alyvia Doran, Nicoda Dorsa, Jayda Eike, Julian I. Everitt, David C. Eymer, Laura Farber, Molly Fetchko, Nadalee Foersch, Catherine Galonis, Fabrice Gatsinzi, Michael Giamber, Egypt S. Gore, Sadie Gregory, Jenna Grieco, Suzanne Gurley, Hannah Hoover, Tyler Hutchins, Lauren Ivey, Arianna B. Izzo, Madison Jackubowski, Jaiden Jadus, Joshua Jones, William J. Jones, Alec Kapacs, Wyatt Kazlaski, Preston Klem, Patricia Koppenhaver, Elena Koss, Isabella Krashnak, Rowan M. Lazevnick, Gage Leffler, Alexander Lien, Carolyn Lopez, Matthew Marranca, Vanessa Maslowski, Morgan Masulis, Meghan McCawley, Riley McCawley, Julia Mehal, Lindsey Mendez, Matthew Mesaris, Aria L. Messner, Kylie Miller, Makayla Miller, Paige Minich, Hunter Moran, Alexandria Mortimer, Hannah Moyer, Riley Nagy, Taryn O’Malley, Tyler Osborn, Isabella Owen, Lillian Pesarchick, Grace Petro, Nora Philbin, Konnor Polt, Lana M. Posluszny, Makaila A. Posluszny, Alessandra Price, Alyssa Ramirez, Rebecca Remus, Ashley Rivera, Kayla Rodzinak, Julia Rucco, Olivia Rucco, Samantha Ruszin, Briellia C. Rygielski-Mihneski, Robert Savakinas, Antonio J. Scialpi, Milania Serino, McKayla A. Shifflett,

Lucas Sleboda, Olivia Stanco, Grant Stegman, Victoria P. Stephenson, Danica M. Sudo, Makayla M. Swingle, Lillian Taylor, Lizette K. Texis, Madysen Thomas, Samantha Thomas, Heather B. Ungureit, Olivianna Vanesko, Matthew M. Volpitta, Adam Williams, Logan Wolowitz, Darius Wright, Carey Wruble, Santino Zaffuto, Kristin Zygmunt.

FIRST HONORS

Brian Antigua, Ayden Asay, Ciaran Bilbow, Salvatore Biscotto, Jacob F. Carden, Erin Casey, Kadynce Castellani, Oscar E. Ciriaco, Dakota L. DiBonifazio, Brooke A. Dixon, Kylie Doran-Nalewajko, Adam D. Fath, Sabrina Fath, Catelyn Feeney, Alex B. Helminiak, Aiden Hindmarsh, Emma J. Landry, Abigail I. Leyshon, Carson Lombardo, Karlie Lombardo, Maniah L. Matias, Kaitlyn Michaels, Bianka Parker, Jeffrey Ross, Evan Ryder, Matthew Sowden, Ethan R. Ungureit, Gary Vest Jr.

SECOND HONORS

Isaiah Barr, Sara A. Contreras Rueda, Jenna Conway, Cara Fath, Nicholas A. Giamusso, Javien C. Kester, Marilyn Lesh, Edward J. Matyjevich III, Joseph E. Parsons, Jeweliana Rambus, Connor Remsky,

Caleb C. Roberts, Montana Savero, Alexis M. Skelton, Luke Snyder, Alexa Tosh, Tina VanWert, Logan Walizer, Rhiannon Walker.

JUNIORS

HONORS WITH DISTINCTION

Jacob N. Aftewicz, Melina Alfano, Marina Antal, Alexis Augustine, Kelsey Baiera, Megan A. Bentler, Mia Bradley, Ava M. Brady, Cole Brady, Ali Butcher, Grace Callahan, Nora Callahan, Jacob R. Canfield, Olivia C. Capitano, Devon Cerasaro, Noah J. Charles, Averi Chlipala, Nicholas Cianfichi, Abigail Clark, Ryan Cohen, Maia Costagliola, Zariah R. Cullison-Getrige, Aiden Daczka, Michael Fath, Ellie G. Faulent, Madison Ferri, John Fronczek, Frank Li Garcia, Franklin Garcia, Hannah L. Garcia, Silvio Giardina, Gabriella Gorzkowski, Nathan Grushinski, Jake Grzech, Emily Hannon, Joseph N. Heppding, Julia Homschek, Kevin Hu, Andrew Hughes, Lucas Hull, Thomas Hurtt, Dominic J. Innamorati, Thomas Johnson, Allison Jones, Gianna M. Karcutskie, Madison Karp, Alexis Kaslavage, John Kasprzyk, Kassandra Kobi, Kaitlyn M. Kozlowski, Ayla Krieger, Anthony Leptuck Jr., Ryley Liller, Olivia Limongelli, Zhi Sheng Lin, Carlena Lizza, Maxx Lohmann, Rebecca Lovett, Ashlyn Loyack, Aiden Lynn, Tennessee Margavage, Anthony N. Martino, Jasmine L. Mayes, Paul-Jordan McGarry, Elijah Mead, Ann Mitchell, Sophia Montagna, Jaylan Moore, Joshua Moran, Brooke Mulhern, Alexander Musto, Ella O’Brien, Addison Okuniewski, Tanner Osborn, Gracie Panzino, Mir Patel, Steven Penatzer, Karinne Podwika, Haley Pointek, Luciano M. Pugliese, David Race III, Daniella Ranieli, Sophia Reza, Arleny Rodriguez, Christopher Scavo, Abigail Sciandra, Ashlynn Selden, Shawn C. Shimonis, Aubry Smith, Collin Smith, Olivia Smith, Jessica Soroka, Caitlin Strunk, Tina Sudol, Ella Swan, Emily Sworen, Gina Tavaglione, Michael Tonkin, Richard Tonte Jr., Eric Traver, Tyler Valenti, Kiersten Walsh, Matthew Walter, Brandon Wardecki, David Weitz, Michael A. Wesolowski, Gavin Wolfe, Alexis Wruble.

FIRST HONORS

Jaden Brombacher, Nina Callahan, Gianna Caprari, William Egan, Javier E. Eguigure, Ashlynn Gilroy, Anna Hankey, Samuel Hankey, Victoria Johnson, Nathan M. Juliao, Jaykob Kaminski, Allison Kipp, Logan Laskowski, Ella Luvender, Cody Morris, James Noone, Susanna O’Brien, Aidan Oldakowski, Brian Partash Jr., Vanessa A. Perez, Shalah C. Qualters, Brandon Rosado, Kyle Rowan, David E. Russell, Philrya C. Santos, Jacob Stoudt.

SECOND HONORS

Peyton Antal, Amanda Azarovich, Eric Barber, Xzavyier Blackshear, Skylar M. Brennan, Bernaurys E. Checo Lopez, Natalia DeSena, Jeffrey B. Hoover, Alexandria Hughes, Isabella G. Hughes, Brian L. Martell, Taya Mitchell, Evan C. Olivares, Nadia N. Orth, Anastasia M. Pabon, Piper Pesotini, Christopher Pietrzak, Beeraj Rai, Arysona Ritzco, Liliana M. Salcedo, Madison Schott, Mason T. Scouten, Ireland R. Stinson, Micheal Webb, Landon Wheeler.

SOPHOMORES

HONORS WITH DISTINCTION

Adeleida N. Amezquita, Isabella Argenio, Samiya K. Aziz, Cole Baldwin, Stephen J. Barnic V, Elijah Barr, Paige Bittmann, Patrick R. Black, Caden Boettger, Laila Cartagena, Cassondra I. Chesneak, Nicolas J. Cielo, Julianna Cocco, Abby D. Cohen, Elysia B. Confletti, Alana R. Craig, Ella L. Garcia, Olivia Ghannam, Daniel C. Girman, Jon D. Gladish, Laila M. Grayson, Aiden B. Grula, Samantha D. Herbert, Liliana C. Hintze, Jacob Ivey, Kevin J. Jombe, Dana Kistler, Makenzie LaSota, Giuliana R. Latona, Ross Latona, Ashton R. Lepore, Annika Lien, Antonio M. Lombardo, Nicholas Lugin, Jazlene M. Martinez, Brennan R. McNulty, Jakob Mead, Juliana Menendez, Liam Morrissey, Amara R. Musto, Andrew M. Nocito, Karlie M. Podwika, Abigail M. Policare, Janiey B. Reyes-Cardona, Terry J. Rogers, Ella G. Rosiak, Patrick R. Ruane, Emma Rusinko, Jack B. Sanguedolce, Olivia H. Scalese, Elinor A. Schardien, Tyler Schott, Cole J. Severnak-Silva, Giovanna G. Seyer, Jayden J. Seymour, Callie I. Shannon, Brayden P. Shotwell, Emily Shovlin, Brandon A. Smargiassi, Lilly N. Spathelf, Brody M. Spindler, Caitlin Stacey, Taylor Stephenson, Skileir Sylvester, Anabele H. Viglione, Kara S. Vitale, Jenna Zaladonis, Patrick Zawierucha.

FIRST HONORS

Nina M. Albertelli, Michael G. Barnett Jr., Emma L. Brown, Zachary Budzak, Jahiem Butler, Logan M. Cafice, Kayla K. Castillo, Elijah A. Caton-Rivera, Connor Cawley, Julia A. DiMattia, Kelsey Domoracki, Kyle E. Franchetti, Patrick Francis, Emily E. Fronczek, Madison J. George, Kaidynce Grant, Brooke E. Hintze, Thomas R. Jenkins, Madison M. Kelly, Audrena L. Krushnowski, William T. Leal, Jada L. Levett, Braden M. Macarelli, Jaylin C. Marion, Meadow E. Marriggi, Alivia G. McAndrew, Kaliarah M. McDonald, Sadiki Murindabangabo, Elijah Murray, Andrew Perez, Eugene Pugliese, Robert W. Russick, Amaury Santana Brea, Kincaed L. Sheridan, Colter D. Sienkiewicz, Amelia K. Smith, Domenic Stella, Angelina Stuccio, Gabriella Sweeney, Dane C. Wolowitz, Benjamin Zielinski.

SECOND HONORS

Isaac J. Adames, Ainsley C. Augaitis, Brady Bilbow, Asael E. Checo Lopez, Matthew D’Aiello, Leah Drozginski, Paul Ferentino, Hayden C. Heppding, Anthony Hu, Samuel J. Hull, Analiyah J. Infante Hepburn, Sariah P. Jones, Crystal Le, Zacharie Morrell, Nathalia B. Perez, Isabella F. Platukus, Zakary Ridgley, Ma’Kyla V. Roman, Nevaeh L. Salgado, Mikaila J. Sarf, Hayden M. Shaffer, Emma M. Singleton, Robert G. Smith, Ty Smith, Michael Wienckoski, Gunnar J. Zaledonis, Jayden Zielinski.

FRESHMAN

HONORS WITH DISTINCTION

Brooke A. Albertelli, Samuel C. Augustine, Chase A. Baron, Gianni Bartorillo, Artur I. Biksey, Hailie M. Brink, Anthony J. Brogna, Patrick R, Burns, Maria F. Canamero Alvarado, Hannah H. Chromey, Allison S. Clark, Aidan M. Clarke, Dominic J. Cocco, Marcus R. Collins, Valeria Colon, Benjamin F. DeSarro, Isabella G. Dessoye, Isabella R. Dudek, Aidan R. Egan, Kaiya J. Falkowski, Madelyn Marie Gladish, Jillian M. Haas, Donald M. Haithcock Jr., Nicholas A. Innamorati, Er’moni D. Jackson, Hannah C. Jones, Nicholas E. Jones, Camryn A. Karp, Avrie L. Klush, Ryan M. Kosek, Somara Kuniskas, Wen Ting Lin, Colten Lis, Julia R. Long, Lucas C. Lopresto, Faith A. Luina, Isabella K. Mahler, Gianna L. Martinelli, Max A. Mihalka, Ava M. Montagna, Fallon I. Nolan, Brenna E. O’Malley, Shane T. Pavalonis, Elizabeth C. Phillips, Ryleigh E. Radle, Nicholas V. Rinaldi, Mackenzie R. Sadowski, Jack F. Scaglotti, Albert G. Schardien Jr., Ciera Serino, Lola G. Serino, Mikayla R. Shucosky, Keaton E. Sleboda, Collin A. Stilitino, Lukas J. Surplus, Alexis F. Suydam, Taylor J. Thomas, Ryan M. Tonte, Brady J. Tucker, Mia E. Turak, Clarise Uwase, Diego F. Vargas, Alexa R. Vargo, Valerie A. Varzaly, Gavin M. Vojta, Madison L. Walsh, Toby L. Welniak, Sarah E. Wesnak, Gabriella G. Zambricki.

FIRST HONORS

Alayna L. Armstrong, Rylee M. Armstrong, Jacob T. Avvisato, Jordyn G. Eike, Troy J. Gustinucci, Jacoby P. Harnen, Nevaeh J. Hollister, Julia I. Hughes, John Jadus, Sloane C. Leffler, Noah M. Manganiello, Giovanna M. Nardone, Kyle L. Nunez, Erin A. Perrault, Jameson C. Radle, Gabriella M. Roman, Elizabeth A. Sudol. Brandon E. Tiru, Justin L. Toalongo, Braden N. Walsh, Victoria R. Wesolowski-Halapin, Christopher A. West.

SECOND HONORS

Gabriella V. Agolino, Sophia R. Argenio, Amelie B. Augustine, Emma S. Baez, Kiley R. Barnic, Logan Bentler, Vincent J. Burgio, Devin M. Carr, Ava R. Cozza, Maddox M. DeMace, Nikolas J. Donnelly, Colin A. Higgins, Elizabeth G. Howells, Marius Jones, Leah G. Kendzor, Landen Kistler, Joseph J. Mahasky, Abigail A. Price, Alex Shimley, Grace I. Wolfe, Brian N. Young, Hannah M. Yuschovitz.