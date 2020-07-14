Leo Joseph Arcangeli

July 14, 2020 Times Leader Features

Leo Joseph Arcangeli, son of Ryan and Alison Arcangeli of Mountaintop, celebrated his first birthday on July 12, 2020. Leo is the grandson of Joe and Mary Carr of Sugar Notch and Mike and Patricia Arcangeli of Swoyersville. He is the great-grandson of Donald and Beth Williams of Pittston. Leo has an older brother Henry, 5 years old.