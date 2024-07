🔊 Listen to this

NANTICOKE — Luzerne County Community College announced the following students earned recognition for outstanding academic achievement during the spring 2024 semester.

To qualify for the president’s list, a student must earn a 4.0 cumulative grade point average. Students who attain a grade point average between 3.5 and 3.99 are included on the dean’s list, and those with an average between 3.25 and 3.49 are included on the honors list.

Dean’s list

Ahmed Abdul Qawi, Shavertown

Leslie Abreu, Hazleton

Angel Agojo, Dunmore

Ahleana Albrecht, Bloomsburg

Danielle Alexander, Nescopeck

Trinity Allen, Mountain Top

Victoria Allen, Mountain Top

Leonel Anaya, Wilkes-Barre

Olivia Andress, Shavertown

Ariel Andrew, Glen Lyon

James Antall, Dallas

Logan Antonson, Kingston

Joseph Armitage, Dupont

Michael Artman, Shamokin

Claire Aufiero, Nanticoke

Laura Avery, Shickshinny

Gregory Babarsky, Peckville

Michael Badamo, Wilkes-Barre

Ethan Ballew, West Pittston

Elizabeth Barlet, Sweet Valley

Jahmarley Barnes, Scranton

Taylor Bath, Pittston

Dustin Batista, Hazleton

Rachelle Batista, Hazleton

Kyrianna Baumert, Dornsife

Justin Beltre Baez, West Hazleton

Lynn Benkowski, Kingston

Stephen Berrettini, Hanover Township

Diana Biletskaya, Wilkes-Barre

Noah Billig, Beaver Meadows

Jacob Boedeker, Dupont

Brian Bonsavage, Hudson

Brian Boston, Noxen

Ashley Bowman, Shickshinny

Tammy Bozek, Pittston

Aiden Brannegan, Bloomsburg

Makayla Breslin, Mountain Top

Gina Bretz, Pittston

Lexi Brink, Glen Lyon

Garrison Broennle, Harveys Lake

Ayden Brosius, Shamokin

Eugraine Brown, Turbotville

Lauren Brown, Montgomery

Theodore Brown, Wilkes-Barre

Tianna Brunson, Kingston

Keegan Bucci, Wilkes-Barre

Arianna Bugno, Pittston

Denise Burgos, Nanticoke

Landree Burmeister, Drums

Benjamin Burrell, Bloomsburg

Niko Butczynski, Nanticoke

Rachal Callavini, Shenandoah

Gianna Calovi, Berwick

Wesley Cameron, Nescopeck

John Campano, White Haven

Michael Cangiarella, Duryea

Alan Cardoso, Wilkes-Barre

Ava Carey, Courtdale

Daphine Carey, Luzerne

Madelyne Carmichael, Wapwallopen

Shirley Carver, Swoyersville

Yenifer Casado, Plymouth

Dena Casterline, Wilkes-Barre Township

Abril Castillo, Wilkes-Barre

Kenneth Catena, Sugarloaf

Carly Cavanaugh, Dallas

Christian Cepeda Uceta, Freeland

Adam Chamberlain, Hanover Township

Logan Charnigo, Freeland

Nathan Cherenyock, Hazle Twp.

Bryan Chernock, Hazle Township

Lindsey Christian, Avoca

Matthew Cibulish, Conyngham

Benjamin Clark, Dallas

Micaiah Clausson, Madison Township

Kara Collins, Mountain Top

Madisyn Collins, Wilkes-Barre

Lisa Conklin, Nescopeck

Jayce Coote, Wilkes-Barre

Thomas Cosgrove, White Haven

Brent Costa, Danville

Maia Costagliola, Pittston

Topeaka Covelusky, Bloomsburg

Dana Craig, Sunbury

Lea Crawford, Drums

Baily Cresci, Wilkes-Barre

Oscar Crisostomo, Hazleton

Donald Croughn, White Haven

Hayden Curran, Dallas

Isabella Dalmas, Nanticoke

Payge Dalton, Scranton

Blake Davidson, Tresckow

Paige Dean, Kingston

Mia Decker, West Pittston

Aaron Delacruz-Duran, Wilkes-Barre

Brianna Delcastillo, Edwardsville

Christopher Demark, Duryea

Micah Demko, Berwick

Alyvia Denardi, Harding

Amy Depa, Danville

Salvatore Deprimo, Dunmore

Ella Derr, Bloomsburg

Courtney Disidoro, Nescopeck

Morgan Dixon-Clark, Dallas

Maximilian Dommes, Kingston

Madaline Dorman, Danville

Katelyn Downs, Nanticoke

Raven Dukes, Glen Lyon

Kaley Dunbar, Shavertown

Delana Dunkelberger, Catawissa

Savannah Easley, Bloomsburg

Jamie Eckrote, Weatherly

Victor Eckrote, Berwick

Julliana Esparza, Wapwallopen

Anabell Estrella, Wyoming

Braylin Evans, Bloomsburg

Blake Evelock, West Wyoming

Ayden Everett, Nanticoke

Ashley Faux, Kingston

Noah Fawbush, Mountain Top

Seth Fedorco, Swoyersville

Eliza Fenstermacher, Catawissa

Ethan Ferdinand, Sugarloaf

Haroline Fernandez Cruz, Hazle Twp

Marco Ferrer, Hazleton

Samuel Fisk, Conyngham

Lilian Fogelsanger, Bloomsburg

Connor Fogg, Bloomsburg

Shelby Ford, Weatherly

Joseph Fortini, Old Forge

Brian Fosse, Catawissa

Connor Foster, Walnutport

Jennifer Franklin, Hunlock Creek

Ron Frazier, Wilkes-Barre

Anthony Free, Ashley

Robyn Gaeta, Barnesville

Brandon Gaizick, Hazleton

Christian Garcia, Wilkes-Barre

Yamilet Garcia de Jesus, Edwardsville

Carter Gatts, Conyngham

Connor Gavlick, Larksville

Emilie Getz, Catawissa

Robert Gilboy, Wilkes-Barre

Avery Giordano, Dallas

Nicholas Giza, Plymouth

Patrick Glanzmann, Marion Heights

Alaina Glowatski, Coal Township

McKenna Golembeski, Nanticoke

Stefanya Golightly, Nanticoke

Tiffany Gomez, Sugarloaf

Kelly Gonzalez, Shamokin

Christine Gordon, Berwick

Tanner Greco, Mt Carmel

Tierra Green, Pittston

Benjamin Griffith, Wilkes-Barre

Osten Grigas, Mountain Top

Isabel Grudzinski, Wilkes-Barre

Dannellys Guillen, Freeland

Eric Gurzynski, Wapwallopen

Leonard Gutekunst, Hazleton

Natka Habibi, Kingston

Sarah Hamby, South Abington Township

Jessica Harris, Wyoming

Tiffany Harrison, Saint Clair

Kaila Hartman, Plymouth

Fallon Hartzel, Berwick

Kenneth Hasanoff, Larksville

Madison Haydt, Bloomsburg

Madison Hayes, Mountain Top

Craig Haytmanek, Catawissa

Christina Hebel, Sugarloaf

Matthew Henninger, Mount Carmel

Daniel Heredia, Wilkes-Barre

Randy Hernandez, Scranton

Nathan Higgins, Mountain Top

Isabella Hill, Wyoming

Liam Hizynski, Exeter

Patricia Hoger, Waymart

Louis Holbeck, Scranton

Christian Holmes-Daniels, Larksville

Destiny Hopkins, Nanticoke

Hunter Horsefield, Nanticoke

Adrianna Howell, Bloomsburg

Kaelyn Huff, Drums

Ashlee Hules, Luzerne

Julian Hummel, Selinsgrove

Trevor Inman, Mountain Top

Mariam Iukuridze, Wilkes-Barre

Lilliana Iveson, Dallas

Renee Jackson, Swoyersville

Sarah Jallen, Factoryville

John Jamiolkowski, Wilkes-Barre

Evan Janis, Swoyersville

Tiya Jayne, Plymouth

Lance Jenson, Wanamie

Maria Jimenez, Mountain Top

Christopher Johnson, Wilkes-Barre

Derek Johnson, Mountain Top

Noah Johnson, Ulster

Lindsey Jones, Millville

Temitope Joseph, Sunbury

Valerie Judd, Drums

Alexander Kaczmarczyk, Glen Lyon

Peter Kaminski, Harveys Lake

Devin Kantz, Wilkes-Barre

Chloe Kelly, Kingston

Shezan Khetani, Hazleton

Michael Knauer, Milton

Allison Knorr, Berwick

Ashley Kocher, Nanticoke

Julia Kocher, Nanticoke

Buddhi Koirala, Scranton

Isaac Konkolics, Bloomsburg

Morgan Koons, Mountain Top

Adam Koraich, Shamokin

Harley Kostanesky, Beaver Meadows

Laci Kostelnick, Wilkes-Barre

Ryan Kostiuk, Mountain Top

Michael Krakowski, Dallas

Matthew Kralj, Wapwallopen

Kaitlyn Krasucki, Bloomsburg

Ella Kreitzer, Nanticoke

William Kucharski, Old Forge

Alisa Kuhar, Kingston

Emma Kuharchik, West Pittston

Greysen Kupsky, Berwick

Abigail Kush, Wilkes-Barre

Paige Kutchkus, Duryea

Joao Lacerda Christino, Dallas

Barbara Lasenburg, Forest City

Michael Laskoskie, Sunbury

Anastasia Lawson, Nanticoke

Caroline Lawson, Myerstown

Dat Le, Wilkes-Barre

Bruce Leatherman, Wapwallopen

Lakelen Leclere, Wilkes-Barre

Erin Lee, Bloomsburg

Lu Lei, Rock Glen

Michaela Leidinger, Scranton

Jeffrey Leins, Danville

Claire Lenio, Mountain Top

Anthony Limongelli, Wapwallopen

Kayla Longo, Wilkes-Barre

Lauren Lont, Mountain Top

Jason Ludu, Freeland

Victoria Lupo, Mountain Top

Madisyn Lutz, Harveys Lake

Jenna Lykon, Bloomsburg

Gerald Mack, Sunbury

Mackenzie Major, Drums

Joshua Makarewicz, Larksville

Luna Maron-Barbrie, Mountain Top

Michael Marranca, Exeter

Kristen Martin, Exeter

Marie Martin, Dunmore

Frances Martinez, Edwardsville

Franco Martinez, Hughestown

Jazmine Martinez, Hazleton

Wendy Martinez, Wilkes-Barre

Amelia Martz, Berwick

Jamie Matusick, Hazle Township

Kaylynn McCarty, Muncy

Leila McGraw, Mountain Top

Isabella McLaughlin, Jefferson Township

Lauren McLaughlin, Bloomsburg

Sandy McMahon, Forty Fort

Autumn Mead, Dunmore

Deborah Meck, Nanticoke

Victor Medina Cruz, Hanover Township

Emma Meese, Plains

Alyssa Melisky, Scranton

Bionka Mendoza, Hazleton

Edwin Mercado, Wilkes-Barre

Daisy Mercedes, Hazle Township

Jessica Miller, Bloomsburg

Trevor Miller, Mountain Top

Charity Miscavage, Shamokin

Nicole Miscavage, Wilkes-Barre

Amanda Misson, West Wyoming

Deja Mitchell, Wilkes-Barre

Michael Mohan, Freeland

Major Moore, Hunlock Creek

Colin Moorhead, Mocanaqua

Jeannat Moquete Suero, Wilkes-Barre

Chantelly Morales, Wilkes-Barre

Haily Morales, Mountain Top

Jillian Morgan, Elysburg

Gabriela Morillo Frias, Hazleton

Michelle Morocho, Edwardsville

Kristi Morris, Coal Township

Barry Moyer, Ashland

Jordyn Muckey, Dallas

Stephanie Mueller, Scranton

Mason Myers, Mountain Top

Joshua Mylet, Wapwallopen

Taylor Natale, Moosic

Cristian Navedo Davila, Pittston

McKenna Nay, Ashley

Owen Nesbitt, Sugarloaf

Lilli Nice, Nanticoke

Jesse Nienhueser, Bloomsburg

Nicole O’Boyle, Larksville

Jake Olean, Wyoming

Grayson Olejar, Mountain Top

Charlotte Olsen, Bloomsburg

Samantha Olszyk, Mountain Top

Osaruyi Omigie, Old Forge

Olivia Oresick, Mountain Top

Claudette Orona, Hazleton

Matthew Panchura, Nanticoke

Blaire Paradise, Duryea

Jacob Parker, Mountain Top

Caleb Partington, Mountain Top

Maria Pastorella, Drums

Mann Patel, Wilkes-Barre

Nishaben Patel, Wilkes-Barre

Arisbeth Pavia, Wilkes-Barre

Onayre Peguero Munoz, Hazleton

Stacey Pencek, West Pittston

Wenyulie Peralta, West Hazleton

Yohanly Perez Espinal, Hazleton

Olivia Pesta, Mountain Top

Stephen Petty, Mountain Top

Lillian-Nevaeh Phillips, Bloomsburg

Madison Phillips, Mountain Top

Brandon Pierce, White Haven

Richard Pietraccini, Dallas

Carley Pocono, Mountain Top

Dalton Poeth, Coal Township

Christopher Pohl, Orangeville

Catherine Polanco, Berwick

Evan Poncavage, Mountain Top

Ryan Pope, Catawissa

Christian Potestio, Hazleton

William Preston, Wilkes-Barre

William Preston, Wilkes-Barre

Jeanna Pritchard, Hunlock Creek

Melodi Raskiewicz, Larksville

Haley Rebuck, Paxinos

Gannon Redding, Wilkes-Barre

Christopher Reed, Danville

Lauren Reed, Dornsife

Matthew Reed, Trevorton

Kaiya Reisinger, Kingston

Terry Riffindifil, Danville

Madison Rodman, Shamokin

Adolfo Rodriguez, West Hazleton

Logan Rolles, Mountain Top

Kaylie Rollman, Shavertown

Juribeth Roman Torres, Hanover Township

Ashley Romero-Monter, Hazleton

Stephanie Rossi, Nanticoke

Benjamin Rucker, Danville

Lilly Rudaski, Nanticoke

Eugene Salmond, Scranton

Maria Santana, Wilkes-Barre

Alli Santos, Mountain Top

Ayla Savage, Lake Ariel

Emily Schlee, Coal Township

Joshua Schnable, Dallas

Magdalen Schneider, White Haven

Lindsay Schuck, Shamokin

Jacob Schultz, Franklin

Tiffany Scicchitano, Shamokin

Eli Scott, Shickshinny

Emily Seelye, Shavertown

Alondra Segura, Wilkes-Barre

Eliza Seifert, Mountain Top

Abbygale Serrano, Hazleton

Conner Shea, Shickshinny

Breanna Shellhamer, Beaver Meadows

Stanley Shimko, Wilkes-Barre

Libby Shingara, Coal Township

Paige Shingara, Coal Township

Jadyn Shipe, Paxinos

Victoria Shmakov, Wilkes-Barre

Jace Sigelkow Jr, Jenkins Township

Faith Situmeang, Scranton

Kelly Smith, Hazleton

Bryna Soriano, Wilkes-Barre

Jessica Sosa, Wilkes-Barre

Omar Sosa, Wilkes-Barre

Nero Sosa-Amigon, Wilkes-Barre

Tim Specht, Hunlock Creek

Jasmine Springer, Wilkes-Barre

Glenn Stackhouse, Stillwater

Maci Stackhouse, Bloomsburg

Ashley Stacknick, Forty Fort

Jamie Stair, Wilkes-Barre

Charles Stalega, Berwick

Lars Stephensson, Mountain Top

Fayth Steuhl, Hawley

Anna Stibick, Mountain Top

Jacob Stillarty, Sweet Valley

Kara Stoltzfus, Wilkes-Barre

Jack Stott, Hanover Township

Cheyenne Straub, Mountain Top

Tobin Strawser, Wapwallopen

Desiree Stynes, Pittston

Mikayla Sullick, Mountain Top

Miriam Suzadail, Glen Lyon

Kaylin Szychowski, Taylor

Alyssa Tanner, Hazleton

Daiely Tapia, Wilkes-Barre

Queen Equality Tate, Hanover Township

Diego Taylor, Bloomsburg

Yulissa Tejeda Collado, Hazleton

Jeffrey Terpak, Dupont

Shawn Terry, Nanticoke

Richard Thomas, Mountain Top

Tanya Tlatenchi, Hanover Township

Jessica Tocket, Kingston

Alec Todd, Nanticoke

Mason Tomek, Mountain Top

Elianny Torres, Mountain Top

Hernan Torres, Hazleton

Xavier Torres, West Hazleton

Molly Tredinnick, Wilkes-Barre

Eli Trocki, Kingston

Donna Turkos, Nanticoke

Samuel Turkos, Nanticoke

Tyler Ulitchney, Hanover Township

Kristina Urso, Wilkes-Barre

Jhon Masao Valle, Shavertown

Jarett Vergara, Wilkes-Barre

Shannon Volack, Moosic

Samantha Wade, Kingston

Gabrielle Walker, Williamsport

La’Tonya Walker, Edwardsville

Jason Wallrabe, Red Bank

Jessica Walters, Turbotville

Matthew Warren, Clarks Summit

Ainsley Webby, Wapwallopen

Cheyenne Weida, Hanover Township

Evan Wejkszner, Mountain Top

Monica Wells, Dalton

Seth Welton, Berwick

Sidney Wenner, White Haven

Casey Whalen, Shavertown

Chase Whittaker, Exeter

Alexander Wiedlich, Mountain Top

Isabella Wilbur, Kingston

Audry Wilhelm, Coal Township

Karen Williamson, Exeter

Kayla Wisniewski, Mountain Top

Bailey Wright, Hunlock Creek

Katelyn Yohey, White Haven

Madelyn Yohey, White Haven

Brandie Yoncuski, Coal Township

Amanda Yuhas, Exeter

Toby Zajac, Bloomsburg

Aida Zamora, Sugar Notch

Maylyn Zaruta, Wilkes-Barre

Madison Zielinski, Olyphant

Lisa Zlomsowitch, Hazleton

Honor’s list

Elisandra Adames, Hazleton

Charlotte Allen, White Haven

Kaylee Ameen, Pittston Twp.

Luisa Angel, Wilkes-Barre

Samil Aracena Garcia, Hazleton

Amanda Armstrong, Nanticoke

Jack Armstrong, Moosic

Allyson Babula, Mountain Top

Abigail Barber, Trucksville

Anastasia Barnes, Danville

Emily Barrionuevo, Wilkes-Barre

Tamie Beach, Berwick

Eric Benitez, Hazleton

Logan Borsavage, Pittston

Johnny Bossler, Mount Carmel

Hailey Brice, Dupont

Anna Campbell, Wyoming

David Carida, Exeter

Annayeska Carvajal, Hazleton

Eza Chaudhry, Mountain Top

Tracy Chen, Bloomsburg

Kassidy Chuff, Scott Township

Carly Cizewski, Millville

Christian Cognigni, Nanticoke

Matthew Cogswell, Bloomsburg

Pamela Collado, Hazleton

Ryan Conklin, Wapwallopen

Vincent Contardi, West Pittston

Ryan Cooper, Shavertown

Heather Copenhaver, Allenwood

Tabitha Cortez, Exeter

Alyssa Cruz, Wilkes-Barre

Matthew Daniele, Glen Lyon

Jonathan Daniels, Plymouth

Stephanie Davenport, Monroe Twp

Raul De la Rosa, Hazleton

D’Asia De Silva, Hanover Township

Emily Dement, Berwick

Ousmane Diallo, Kingston

Caitlyn Dyanick, Nanticoke

Antonella Esparza Cervantes, Wapwallopen

Latifah Estevez, Hazleton

Cartier Etheridge, Wilkes-Barre

Julie Ezzyk, Berwick

Luisaida Fajardo, Hazleton

Dillon Faulkner, Plains

James Fox, Scott Township

Carlita France, Larksville

Amanda Gabriel, Wilkes-Barre

Hailey Garafola, Scranton

Jonathan Garcia, Nanticoke

Joshua Garcia, Ashley

Jacob Giardina, Jenkins Twp

Tyler Gillespie, Forty Fort

Mayson Girton, Wapwallopen

Linsey Gluc, Wapwallopen

Paimah Gogbeh, Berwick

Elisa Grant, Trevorton

Donald Gray, Millville

Nathan Grisom, Nescopeck

Alexia Gronski, Trucksville

Emily Guziewicz, Eynon

Betty Hackenberg, Old Forge

Beth Haller, Peckville

Eric Hanley, Shavertown

Karli Hanson, Honesdale

Colin Haraschak-Kiddish, Berwick

Benjamin Harned, Swoyersville

Aubrey Heath, Catawissa

Owen Heintzelman, Shickshinny

Gabrianna Hernandez, Hazleton

Kyleah Hiller, Muncy

Mackenzie Hittle, Bloomsburg

Amanda Hladasz, White Haven

Truong Ho, Mountain Top

Daniel Hodle, Dallas

Haley Hoogland, Plymouth

Lyndsey Hornlein, Dallas

William Hoyes, Danville

Trinity Hull, Wilkes-Barre

Reese Humphrey, Elysburg

Arianna Jacobs, Harding

Deone James, Kingston

Jacob Janosky, Kingston

Aidan Jaskulski, Nanticoke

Alex Jaskulski, Luzerne

Dylan Jasulevicz, Bear Creek Township

Andrew Jimenez, Wilkes-Barre

Samantha Jimenez, Plains

Amy Kadonoff, South Abington

Willy Kana, Wilkes-Barre

Robert Karpovich, Hanover Township

Kali Kennedy, Freeland

Savannah Kent, Bloomsburg

Rebecca Koons, Shavertown

Melissa Kwiatek, Nanticoke

Lindsey Kwiatkowski, Dalton

Mandy Kyzer, Dickson City

Damien Lamas, Wilkes-Barre Township

Alex Lian, Dallas

Mia Lied Solano, Hazleton

Amanda Lipko, Carbondale

Nicholas Lizbinski, Sugarloaf

Lisbeth Luna Sanchez, Hazleton

Monica Mackie, Scranton

Adam Maley, Saint Clair

Christian Manganiello, Dallas

Maranda Martin, Wilkes-Barre

Leidy Martinez Turbi, Hazleton

Yohan Mateo Mendez, Hazleton

Hailey Mather, Sunbury

Asael Matos, Hazleton

Breona McDermott, Kingston

Jonathan McDonald, Bloomsburg

Shontell McGowan, Stroudsburg

Matthew McMullen, Bear Creek Township

Melissa Mena Tejada, Shenandoah

Clara Michetti, Herndon

Sarah Minella, Pittston

Jonathan Mizak, Hanover Township

Carter Moormann, Larksville

Jasmyne Morgans, Nanticoke

Jake Moyer, Bloomsburg

Savannah Murray, Elysburg

Cheyenne Musick, Nanticoke

Michael Nagy, Dupont

Jude Nichol, Kingston

Kayla Nong, Bloomsburg

Kevin Norman, Drums

Yanceys Nunez Santos, Mountain Top

Victoria Oboyle, Hanover Township

Ethan Oliver, Bloomsburg

Savannah Oliver, Ashley

Rubelis Oliveras, Wilkes-Barre

Marah Oliveri, Rock Glen

Thifany Olmedo, Wilkes-Barre

Stuart Olsen, Wyoming

Edmund Orlofski, Hunlock Creek

Dev Patel, Scranton

Dheer Patel, Bloomsburg

Liz Mar Paulino, West Pittston

Leah Payne, Kingston

Idianna Perez Baez, West Hazleton

Ethan Post, Shickshinny

Sarah Prince, Hunlock Creek

Brooklyn Ramer, Shamokin

Madelyn Rarig, Catawissa

Hannah Redwood, Wilkes-Barre

Aidan Reimer, Luzerne

Zasha Rivera, Scranton

Amelia Robinson, Milan

Joshua Roman, Wapwallopen

Gabriella Rossi, Drums

Rebekah Rowles, Nanticoke

Sara Russo-Miller, Taylor

Cristian Sanchez, Scranton

Leonaldo Santana Lopez, Hazleton

Lucas Scheitrumpf, Nanticoke

Candice Schmitt, Lansford

Alyssa Schweiss, Pittston

Jennifer Serrata, Hazleton

Aidan Shamaski, Hanover Township

Jake Shepulski, Harding

Caitlyn Shiner, Kingston

Aleah Shonis, Dallas

Nicholas Singer, Larksville

Jackie-Lynn Skiba, Honesdale

Melissa Smith, South Williamsport

Zane Smith, Bloomsburg

Wencell Soriano, Wilkes-Barre

Delainey Starr, Bloomsburg

Miranda Surdel, Larksville

Erisa Syla, Kingston

Hushang Tatar, Berwick

Thavian Taylor, Wilkes-Barre

Emma Thomas, Glen Lyon

Kyleigh Thomas, Mountain Top

Brooke Thompson, Dickson City

Matthew Tirpak, Nuangola

Chriscel Avril Tolentino, Swoyersville

Alexandra Toro, Hazleton

Vincent Torres, West Hazleton

Javier Torres-Fabian, Hanover Township

Aidan Tunnessen, Hazleton

Adam Walp, Dallas

Katie Watkins, Bloomsburg

Leah Watkins, Danville

Spencer Weinczyk, Lake Ariel

Brandon Wejkszner, Mountain Top

Patrica Weller, Williamsport

Ali White, Erie

Connor Wilson, Hunlock Creek

Carley Wynn, Dalmatia

Maci Yech, Wilkes-Barre

President’s list

Claire Abbott, Sunbury

Jessica Airhart, Wilkes-Barre

Alethia Albrecht, Bloomsburg

Onna Alfieri, Drums

Josiah Althouse, Benton

Juliana Ambosie, Wapwallopen

Kimber Anderson, McAdoo

Lucille Angst, Drums

Michael Apichella, White Haven

Madalyne Arroyopabon, South Abington

Allyson Bang, Danville

Lauranel Banks, Kingston

Lyla Barrett, Paxinos

Georgia Baskett, Bloomsburg

Mark Becker, Freeland

Barbara Bender, Dushore

Molly Berry, Mountain Top

Cora Bevans, Danville

Jacqulyn Bigart, Honesdale

Nicholas Blockinger, White Haven

Trinity Bobis, Freeland

Emma Boehmer, Sugarloaf

Marlenne Bonilla Rodriguez, Hazle Township

Jayla Boran, Freeland

Jarod Briggs, Edwardsville

Kaylynn Bruch, Dallas

Nicholas Brunamonti, Clarks Summit

Sage Buddock, Plains

Andrea Buenano, Freeland

Emily Buraczewski, Wilkes-Barre

Cadee Cameron, Mountain Top

Sebastian Canamero, Pittston

Kayla Canty-Smith, Hanover Township

Liam Carroll, Nescopeck

Sydney Chapin, Drums

Ava Chapman, Mount Carmel

Fabien Charles Keith, Scranton

Jordan Cicon, West Wyoming

Crystal Cino, Millville

Isabella Colandrea, Mountain Top

Talia Condrey, Drums

Olivia Connell, Plains

Zachary Conrad, Berwick

Lourdes Cordero, Hazleton

Mia Costello, Mountain Top

Charlene Daisey, Wapwallopen

Stephon Dalencourt, Plymouth

Amy Dana Mayernick, Bloomsburg

Julia Darby, Wilkes-Barre

Anyssa Day, Wilkes-Barre

Emily Delvecchio, Mountain Top

Brandon Dempsey, Drifton

Arianna Dercole, Drums

Lisbeth Deschamps, West Hazleton

Kirandeep Dhillon, Mount Carmel

Haley Doyle, Plymouth

Robert Duffy, Mountain Top

Alexandria Dunnion, Scranton

Ashley Duran, Wilkes-Barre

Blake Edwards, Sweet Valley

Jacob Erdman, Shamokin

Jeremy Erhardt, Plymouth

Casey Evancho, Sugar Notch

Isabella Evans, White Haven

Brooke Fagan, Bloomsburg

Adrianna Fernandez, Berwick

Darren Fischer, Lake Ariel

Emily Ford, Sweet Valley

Amaro Galliani, Bloomsburg

Macey Gasper, Hazle Twp

Taylor Gillaspy, Bloomsburg

Makenzee Golightly, Nanticoke

Sally Ann Gorgas, Nanticoke

Robert Gorski, Wilkes-Barre

Karen Gottstein, Wilkes-Barre

Emilee Gray, Glen Lyon

Katelynn Gray, Wapwallopen

Alyssa Gustitus, Exeter

Grace Guza, Sugarloaf

Elyse Guziewicz, Duryea

Deven Hazlak, White Haven

Alyssa Hebel, Sugarloaf

Emma Henry, Luzerne

Elora Herron, Nanticoke

Catherine Hidalgo Disla, Hazleton

Micaela Hinds, Shamokin

Michael Hineline, Shickshinny

Juelisa Hines, Berwick

Marina Hitchcock, Gouldsboro

Melissa Hobbs, Luzerne

Marissa Hoffman, Zion Grove

Georges Hyppolite, Danville

Shayne Immen, Edwardsville

Maia Iukuridze, Wilkes-Barre

Sean Jeffreys, Danville

Lalaj Johnson, Edwardsville

Maryam Johnson, Edwardsville

Amber Jones, Wilkes-Barre

Kimberly Jones, Carbondale

Megan Jones, Warrior Run

Javar Josey, Kingston

Emma Kamionka, Shickshinny

Logan Kamp, Shickshinny

Reese Kaschak, Weston

Emily Kaufman, Shavertown

Erica Keefe, Ashley

James Kelley, Nanticoke

Matthew Kerstetter, Mountain Top

Edwin Kimsal, White Haven

Anthony King, Wilkes-Barre

Pacelyn King, Hunlock Creek

Gavin Kishbaugh, Shickshinny

Rachel Kissell, Factoryville

Haylee Klesh, Drums

Eugene Knelly, Freeland

Michael Koval, Swoyersville

Elizabeth Kozich, Mountain Top

Margaret Kozich, Mountain Top

Ryan Kozich, Mountain Top

Lori Kozlowski, Pittston

Carter Kramer, Shamokin

Porter Kramer, Sunbury

Haley Krasnavage, Wilkes-Barre

Courtney Krushin, Wilkes-Barre

Daylynn Krzywicki, Shickshinny

Gabriella Kundrat, Sugarloaf

Clarke Kupinski, South Abington Township

Lis Labar Santos, Scranton

Carolina Lantigua, Wilkes-Barre

Megan Laskoski, Mountain Top

Jenna Lemons, Turbotville

Andrew Lenahan, White Haven

Erin Leonard, Wilkes-Barre

Melanie Levier, Mountain Too

Hayley Lewis, Pittston

Joseph Libus, Larksville

Justin Linders, Hazleton

Eidylanea Listina Sanchez de Adames, Avoca

Draven Lopez, Stillwater

Sydney Magda, Mountain Top

Mickenzie Maguschak, Drums

Jenifer Mailander, Benton

Salvatore Mansi, West Pittston

Joseph Marshall, Hazleton

Julianna Martz, Mountain Top

Maria Marx, Drums

Cole Mausteller, Watsontown

Nathan Meigs, Nanticoke

Mason Michael, Shickshinny

Andrew Mikielski, Dallas

Hailey Miller, Shickshinny

Christopher Mirabelli, Tunkhannock

Edwin Molina, Wilkes-Barre

Tyler Morton, Wilkes-Barre

Mary Murphy, Wilkes-Barre

Anthony Muskas, Larskville

Gianna Musto, Mountain Top

Mallory Myers, Mountain Top

Kaylee Nice, Swoyersville

Carly Nye, Shamokin

Sydney Ogle, Kingston

Alexi Ostroski, Pringle

Maricarmen Padilla, Wilkes-Barre

Steven Padula, Peckville

Martina Parola, Moscow

Joyce Parry, Mountain Top

Nadia Peimany, Mountain Top

Jonathan Pena-Arias, Wilkes-Barre

Anayely Peralta Plasencia, Hazleton

Mollilyn Petro, Catawissa

Thomas Pierce, Trucksville

Sierra Prokarym, Mountain Top

Tara Purcell, Coal Township

Kiabet Quezada, Mahanoy

Yamira Ramirez, Pittston

Macey Raskiewicz, Larksville

Zander Remakus, Luzerne

Maggie Riccio, Mountain Top

Nicole Rominski, Tunkhannock

Dominick Rosini, Catawissa

Elizabeth Sage, Wilkes-Barre

Yonaira Sanchez Aracena, Freeland

Dana Santine, Swoyersville

Kaitlyn Sarday, Wyoming

Benjamin Schell, Wyoming

Jaden Scott, Wapwallopen

Ashley Sealy Garcia, Hazleton

Jean Shields, West Hazleton

Nicole Shorts, Wilkes-Barre

Conner Silliman, Beaver Meadows

Amanda Skupski, Ashley

John Sobocinski, Dallas

Antonio Solis, Mocanaqua

Gabrielle Starr, Berwick

Donovan Stone, Larksville

Rachel Stone, Roaring Branch

Emma Suhoski, Mountain Top

Lily Talukder, Pittston

Morgan Tannery, Wilkes-Barre

Skye Terrones, Berwick

Adora Thomas, Kingston

Aniyah Thomas, Kingston

Collin Thomas, Nanticoke

Valerie Tirado Torres, McAdoo

Juliana Tosi, Dallas

Brandon Toter, Kulpmont

Jazmine Trathen, Nanticoke

Jenna Tutorow, Shickshinny

Jonathan Vojtko, Wyoming

Hunter Webby, Wapwallopen

Emily Weidner, Dallas

Alexis Weigand, Mountain Top

Paola Whitmoyer, Millville

Brianna Wickiser, Mountain Top

Ceonie Williams, Pittston

Frank Wolfe, Nanticoke

Jacob Wolfe, Hazle Township

Denise Woodruff, Ashland

Gabe Yannuzzi, Drums

Jenna Yohe, Berwick

Lauren Youngblood, Nanticoke

Analucia Zarcone Minyety, Hazleton

Vanessa Zola, Sugarloaf