The Downs at Mohegan Pennsylvania

Entries

Tuesday | Post Time 1 p.m.

First nw4400L4 $8,500 Trot

1. Fit Bitt (Br Boyd)`12-1

2. Nice Stuff (Ri Warren)`4-1

3. Youcomehereoften (Ko Noble)`10-1

4. Ilbeneedinstitches (Ma Kakaley)`7-2

5. Choco’s Choice (Ma Miller)`8-1

6. One After Nine (Ja Pantaleano)`3-1

7. Beer Cheese (Ge Napolitano Jr)`5-1

8. Creemore (An Napolitano)`9-2

Second nw4PM CG $15,000 Pace

1. Rj’s Superfreak (Ge Napolitano Jr)`4-1

2. Rusty Beach (An Napolitano)`6-1

3. Twiggs Pub (To Schadel)`12-1

4. Bet On Mac (Ty Buter)`3-1

5. Target Aquired (Ma Kakaley)`5-2

6. Park Street Blues (Br Boyd)`10-1

7. Sweet Ideal (Ri Warren)`9-2

8. Timetoroll Hanover (Ja Pantaleano)`15-1

Third nw2PM $14,000 Trot

1. Ever Hopeful G (Dr Chellis)`12-1

2. Yo Rebecca (Br Boyd)`10-1

3. Wibs Warrior (An Napolitano)`7-2

4. Waverly Hanover (Ty Buter)`3-1

5. Riley’s Rebel (Ma Kakaley)`4-1

6. Modelo (Ge Napolitano Jr)`5-1

7. Foxy Joyce (Ma Miller)`8-1

8. International Gift (Ja Marohn Jr)`9-2

Fourth Mnw4800L4 $8,500 Pace

1. Shezafreaklikeme (St Chiodo)`10-1

2. Blood Moon A (Ge Napolitano Jr)`5-2

3. Bolt Of Beauty (Ma Miller)`9-2

4. Thundra (An Napolitano)`4-1

5. Got Sexy Scars (Ma Kakaley)`3-1

6. Dc Batgirl (Br Boyd)`6-1

7. Georgie Martin N (Ja Marohn Jr)`12-1

8. Catie Faye Hanover (Ty Buter)`15-1

Fifth nw2800L4 $7,000 Trot

1. Mission Voyage (An Napolitano)`4-1

2. Sumbodygetdisfool (Ja Marohn Jr)`15-1

3. Prestige Duharas (Ge Napolitano Jr)`10-1

4. Wallet (Ma Miller)`5-2

5. Dwight Hanover (Br Boyd)`6-1

6. Ponda’s Muscle Man (Ma Kakaley)`12-1

7. Secret Or Not (Ty Buter)`3-1

8. Marion Gondolier (Ri Warren)`9-2

Sixth nw2PM FM $14,000 Pace

1. Monoceres (Ri Warren)`9-2

2. Stepabovetherest (Br Boyd)`4-1

3. Sweet Illousion (Ma Kakaley)`3-1

4. Ann Arbor Hanover (Ja Pantaleano)`10-1

5. Lou Lou (An Napolitano)`12-1

6. Foxy Hill (Ge Napolitano Jr)`6-1

7. Sweet Gal (An McCarthy)`5-2

8. Selina’s Choice (Ma Miller)`10-1

Seventh nw4PM $15,000 Trot

1. Hillasviva (Ma Kakaley)`9-2

2. Suits Me (Ja Pantaleano)`3-1

3. Seminole Moon (Ri Warren)`4-1

4. Pauc Hanover (Ke Wallis)`12-1

5. Mischievous G (Dr Chellis)`10-1

6. Scotty Deo (Ch Norris)`5-2

7. Stars Over Dover (Ge Napolitano Jr)`6-1

8. Donatello Hanover (Br Boyd)`5-1

Eighth nw4PM CG $15,000 Pace

1. Lillbliss (Ja Pantaleano)`6-1

2. War Machine (An Napolitano)`10-1

3. Armada Hanover (An McCarthy)`5-2

4. Copperfield (Ma Miller)`3-1

5. Courtship (Ma Kakaley)`9-2

6. Forward Look (Br Boyd)`4-1

7. Vengeance Bluechip (Ge Napolitano Jr)`12-1

8. Hard To Catch (Ty Buter)`15-1

Ninth nw2800L4 $7,000 Trot

1. Frac (Ma Kakaley)`5-1

2. Defiant Lady (Ja Pantaleano)`6-1

3. My Sweet Mi Mi (Ky DiBenedetto)`4-1

4. Papa Doc (Br Boyd)`5-2

5. Simon Got Lucky (Da Hoover)`10-1

6. Myincredible Mvp (Ko Noble)`7-2

7. Oh Lina (Co Workman)`8-1

8. Sum For All (Ty Buter)`12-1

Tenth nw6PM CG $16,000 Pace

1. Ontop Rainman (Mi Whelan)`12-1

2. High Voltage Deo (Ge Napolitano Jr)`7-2

3. Alabamajamma (Ma Miller)`5-2

4. Girldad (Ty Buter)`3-1

5. Ante Up Hanover (To Schadel)`6-1

6. Simply Fast (Ja Marohn Jr)`8-1

7. Twin B Risenshine (Ma Kakaley)`9-2

Eleventh nw2850L4 $7,000 Pace

1. Mr Censi (Ma Miller)`10-1

2. Bullville Terror (Ri Warren)`4-1

3. Dontpassme Hanover (An Napolitano)`9-2

4. Mr Dunnigans (Ge Napolitano Jr)`3-1

5. Pink Floyd Hanover (Mi Whelan)`7-2

6. Demon Boy (Br Boyd)`5-1

7. Warrawee Xtreme (Ja Pantaleano)`8-1

8. Bridge Token (Ma Kakaley)`12-1

Twelfth nw6400L4 $11,000 Pace

1. Captain Fancy (Br Boyd)`3-1

2. Zeus Hanover (Ri Warren)`5-1

3. Jk Black Gold (Ge Napolitano Jr)`7-2

4. Nob Hill Flash (Ma Miller)`4-1

5. Bay Meadows (Ke Wallis)`8-1

6. Lyrical Genius A (Ma Kakaley)`9-2

7. Boardwalk Bet (Ja Pantaleano)`10-1

8. Virgin Boy (Ty Buter)`12-1

Thirteenth nw6400L4 $11,000 Trot

1. Mr Knowitall (Ri Warren)`4-1

2. What That Is (Ma Miller)`12-1

3. Sweet Soul David (Ty Buter)`7-2

4. Phannys Matter (An Napolitano)`5-1

5. Tony Soprano (Da Hoover)`9-2

6. Smart As Hill (Ja Pantaleano)`8-1

7. Mystical Wynn (Ge Napolitano Jr)`3-1

8. Hockey Hanover (Br Boyd)`10-1

Results

Monday

First – $11,000 Trot 1:56.2

5-Its A Horse (Ja Pantaleano)`19.40 7.60 4.00

4-What’s The Talk (Ma Kakaley)`2.80 2.20

2-Grapple Hanover (Ri Warren)`2.40

EXACTA (5/4)`$50.60

50 CENT TRIFECTA (5/4/2)`$25.65

50 CENT SUPERFECTA (5/4/2/8)`$120.40

Scratched: Town Victor

Second – $9,500 Pace 1:53.0

4-Charlies Dragon (Ge Napolitano Jr)`3.80 2.80 2.20

1-Johnny Q (Ri Warren)`15.60 11.00

5-Cheyenne Reijane (An Napolitano)`2.80

EXACTA (4/1)`$70.00

50 CENT TRIFECTA (4/1/5)`$46.20

50 CENT SUPERFECTA (4/1/5/3)`$377.20

DAILY DOUBLE (5/4)`$39.00

Third – $12,000 Trot 1:57.2

5-Bullvilles Winner (An Napolitano)`7.60 4.00 2.10

3-Heytherbartender (Br Boyd)`3.00 2.10

2-Antilles Hanover (Ma Miller)`2.20

EXACTA (5/3)`$29.00

50 CENT TRIFECTA (5/3/2)`$17.10

50 CENT SUPERFECTA (5/3/2/1)`$117.90

Fourth – $15,000 Trot 1:56.4

6-Hankins Hanover (Ty Buter)`6.60 3.80 3.40

2-G Load (Ju Huckabone)`11.60 8.60

3-Selena Deo (Ma Miller)`12.60

EXACTA (6/2)`$59.00

50 CENT TRIFECTA (6/2/3)`$119.50

50 CENT SUPERFECTA (6/2/3/4)`$559.75

50 CENT PICK 4 (5/4/5/6)`$375.85

Fifth – $12,000 Trot 1:57.0

6-Six De Vie (Ge Napolitano Jr)`5.40 2.40 2.10

3-Cherokee Faith (Br Boyd)`2.10 2.10

5-Brett’s Credit (Ty Buter)`3.40

EXACTA (6/3)`$11.40

50 CENT TRIFECTA (6/3/5)`$13.05

50 CENT SUPERFECTA (6/3/5/8)`$111.35

Sixth – $14,000 Pace 1:53.0

7-Dream Bird (An Napolitano)`5.60 2.80 2.20

2-Lazarus Star (Ri Warren)`3.80 2.40

3-Bringitonhometome (Ma Kakaley)`3.00

EXACTA (7/2)`$14.20

50 CENT TRIFECTA (7/2/3)`$18.85

50 CENT SUPERFECTA (7/2/3/4)`$119.40

$1 PICK 3 (6/6/7)`$40.20

Seventh – $12,000 Trot 1:56.3

3-Big Ben Pellini S (Ak Svanstedt)`2.10 2.10 2.10

5-Gillys De Vie (An Napolitano)`5.80 3.40

1-Hall Of Legends (Ja Pantaleano)`4.80

EXACTA (3/5)`$6.60

50 CENT TRIFECTA (3/5/1)`$9.25

50 CENT SUPERFECTA (3/5/1/6)`$113.20

Scratched: Six Pack Tony

Eighth – $12,000 Trot 1:58.1

5-Ethereum (Th Jackson)`31.80 11.40 5.60

7-Cahira Hanover (An Napolitano)`22.40 12.80

4-Roots (Ja Pantaleano)`4.00

EXACTA (5/7)`$903.80

50 CENT TRIFECTA (5/7/4)`$577.95

50 CENT SUPERFECTA (5/7/4/2)`$1,116.80

Ninth – $9,500 Pace 1:52.4

2-Aerosmith Hanover (An Napolitano)`12.60 5.20 3.80

8-Bettor Soul (Ge Napolitano Jr)`3.40 2.60

6-Twentysevenbelow (Ma Kakaley)`2.20

EXACTA (2/8)`$41.00

50 CENT TRIFECTA (2/8/6)`$35.25

50 CENT SUPERFECTA (2/8/6/3)`$88.10

20 CENT PICK 5 (6/7/3/5/2)`$145.50

Tenth – $15,000 Trot 1:54.0

5-Cant Help Myself (Ma Kakaley)`8.80 5.00 3.00

7-Shiny New Penny (An Napolitano)`16.40 8.20

8-Marg In Charge (Ty Buter)`3.80

EXACTA (5/7)`$238.60

50 CENT TRIFECTA (5/7/8)`$212.30

50 CENT SUPERFECTA (5/7/8/1)`$725.45

Eleventh – $12,000 Pace 1:52.1

1-Captain Hansen (Ja Marohn Jr)`3.80 2.40 2.10

4-Rochester Flash (Ma Kakaley)`2.60 2.10

6-Drinkin Doubles (Ma Miller)`2.10

EXACTA (1/4)`$7.80

50 CENT TRIFECTA (1/4/6)`$2.85

50 CENT SUPERFECTA (1/4/6/7)`$9.10

$1 PICK 3 (2/5/1)`$75.90

Twelfth – $14,000 Trot 1:53.4

6-Amazing Catch (Ak Svanstedt)`3.60 2.10 2.10

3-Duke Of Walner (Ma Kakaley)`2.40 2.10

1-Rocket Man Hill (An Napolitano)`3.00

EXACTA (6/3)`$6.40

50 CENT TRIFECTA (6/3/1)`$3.35

50 CENT SUPERFECTA (6/3/1/5)`$13.85

Scratched: Mysterious Frank

Thirteenth – $8,500 Pace 1:50.4

3-Aflame Hanover (Ty Buter)`4.60 2.10 2.10

6-Lip Reader A (Br Boyd)`2.10 2.10

1-Ideal Beach (Ge Napolitano Jr)`3.40

EXACTA (3/6)`$6.60

50 CENT TRIFECTA (3/6/1)`$7.85

50 CENT SUPERFECTA (3/6/1/2)`$29.15

50 CENT PICK 4 (5/1/6,8/3)`$21.35

Fourteenth – $7,000 Trot 1:56.2

5-Chucky De Vie (Jo Kakaley)`25.60 8.20 4.20

1-Miss Principle (Ty Buter)`6.00 3.60

3-Lady’s Image (Ri Warren)`3.60

EXACTA (5/1)`$114.40

50 CENT TRIFECTA (5/1/3)`$61.50

LATE DOUBLE (3/5)`$56.20

50 CENT HIGH 5 ()`$0.00

Scratched: Frac

Total Handle-$388,722